Adolescente mata irmão com golpes de pá durante briga de família

O crime bárbaro aconteceu na tarde de quarta-feira (20), na Rua Jamil Vilas Boas, no bairro Duque de Caxias, 2º Distrito de Ji-Paraná. Um adolescente de 16 anos de idade, que é adotivo, matou o irmão de 26 anos, com mais de sete golpes de pá. As pancadas foram tão fortes que chegaram a fazer um buraco no chão.

De acordo com a Polícia, a vítima Leandro Soares de Souza, conhecido como “Topeira”, era usuária de drogas e constantemente brigava com os membros da família, chegando a bater na própria mãe. O filho adotivo, menor de idade, sempre presenciava as brigas e às vezes acabava apanhando também.

Nesta manhã, Leandro começou uma briga por causa de um par de chinelos com seu irmão adotivo e para não apanhar, o adolescente fugiu de casa, se escondendo na residência da irmã.

Já na parte da tarde, o menor retornou para a casa e foi recepcionado pelo seu irmão enfurecido. Então começaram uma briga, que se estendeu até à rua. Neste espaço de tempo, Leandro pegou um tijolo e começou a correr atrás de seu irmão, até alcançá-lo.

O adolescente conseguiu desarmar seu irmão e o imobilizou com um “mata-leão”. Ao perceber que ele estava desacordado, o adolescente pegou uma pá e desferiu sete golpes na cabeça. Percebendo que seu irmão ainda estava vivo e com medo de sofrer represálias posteriores, o menor desferiu mais dois golpes na nuca da vítima.

A vítima chegou a ser socorrida com vida e levado ao HM, mas acabou morrendo na sala do pronto socorro. O adolescente permaneceu no local e aguardou a Polícia Militar.

Em março de 2016, coincidentemente no dia 20, Leandro Soares ou “Topeira”, como era conhecido no mundo do crime, sofre uma tentativa de homicídio, onde homens armados invadiu um “inferninho” e atirou em vários usuários de drogas.

