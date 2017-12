Em Espigão do Oeste, 22 apenados são beneficiados com a saída temporária

No próximo dia 24 (domingo), 22 detentos que estão no regime semiaberto, serão beneficiados com a saída temporária natalina, destes 90% já estão em prisão domiciliar.

“Aqueles que já cumprem pena em prisão domiciliar, com a saída temporária será permitido transitar pela cidade e retornar para casa até as 21h. O monitoramento é feito 24 horas por meio da tornozeleira eletrônica.” disse o Diretor da Cadeia Estadual de Espigão do Oeste, Rodney Lima Azevedo

Durante o ano o Poder Judiciário concede aos presos que estão em cumprindo pena no regime semiaberto e que possuam bom comportamento, direito a cinco saídas anuais, assim essa é a último de 2017.

Caso algum preso descumpra as regras e cometam faltas, serão levados imediatamente para a cadeia, não podem frequentar bares, prostíbulos e lugares semelhantes.

Os beneficiados que estão no regime semiaberto devem voltar para a cadeia municipal até as 18h do dia 01/01/2018, e os que já cumprem pena em prisão domiciliar devem estar em casa até as 18h.

