Homem agride mulher e para não ser denunciado tenta convencê-la que pulou da motocicleta, em RO

Os policiais militares ficaram sabendo das agressões por meio de uma denúncia anônima. O denunciante ligou para o 190 informando que na RO-492 em Parecis, sentido São Felipe D’Oeste (RO), havia um homem agredindo uma mulher e que no momento em que passou no local, a vítima gritou por socorro, porém a testemunha decidiu não parar por medo do agressor estar armado.

Já no hospital, a mulher contou aos policiais que há uns 15 dias havia se separado do marido e que na quarta-feira (20) decidiu reatar o casamento, saindo de Rolim de Moura (RO) onde estava morando, e indo até a fazenda onde o suspeito trabalha em Parecis. A noite decidiram ir para a cidade onde ingeriram bebidas alcoólicas. Já de madrugada, quando retornavam para a fazenda, o homem parou a motocicleta e passou a agredir a vítima, dizendo que iria matá-la pois ela tinha outra pessoa.

Para praticar as agressões o suspeito utilizou uma garrafa de vidro, socos e a estrangulou até que desmaiasse. No boletim de ocorrência a vítima ainda relata que quando acordou estava com as calças abaixadas até a altura das coxas e conseguiu fugir do suspeito para o meio do mato, onde permaneceu escondida até o dia clarear.