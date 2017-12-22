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Informação a Serviço da População



Polícia Militar proíbe o porte de recipientes de vidro durante o Réveillon na praça de Espigão do Oeste

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A POLÍCIA MILITAR DE ESPIGÃO DO OESTE – RO,  INFORMA A TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE VISANDO GARANTIR DA SEGURANÇA DE TODOS NA FESTA DE VIRADA DESTE ANO, 2017, NA NOITE DO PRÓXIMO DOMINGO, ESTÁ PROIBIDO O PORTE DE QUALQUER RECIPIENTE DE VIDRO, TAIS COMO GARRAFAS, INCLUSIVE A DE CHAMPANHE, COPOS, TAÇAS, OU QUALQUER OUTRA QUE TENHA EM SUA COMPOSIÇÃO O VIDRO.

O OBJETIVO É QUE OS PARTICIPANTES DA FESTA CONSIGAM REALIZÁ-LA COM A MAIOR SEGURANÇA POSSÍVEL.

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CASO LEVEM QUALQUER TIPO DE BEBIDA ALCOÓLICA,  QUE SEJA EM RECIPIENTES DE PLÁSTICOS.

POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA: INSTRUMENTO DE PAZ.

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Source PimentaVirtual
Via PimentaVirtual
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